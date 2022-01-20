Продюсер Градского рассказал о его миллионных долгах

Продюсер композитора Александра Градского Евгений Морозов рассказал о заработках покойного артиста при жизни и об оставшихся долгах. В беседе с изданием «Дни.ру» он заявил, что музыкант много зарабатывал, но был экономен. Кроме того, несмотря на приличные накопления, у него имелись миллионные долги.

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По словам Морозова, Первый канал платил Градскому 10 млн рублей в месяц за участие в четырех выпусках шоу «Голос». Всего композитор успел накопить в столичной квартире около 300 млн рублей — средства он хранил дома, заявляя, что не доверяет банкам.

Несмотря на солидные накопления, у Градского был долг более чем в 28 млн рублей за неуплату налогов на недвижимость. Нежелание платить артист объяснял отсутствием у него денег.

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна услуга.