В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
54 минуты назад

Стало известно о миллионных долгах Градского

Продюсер композитора Александра Градского Евгений Морозов рассказал о заработках покойного артиста при жизни и об оставшихся долгах. В беседе с изданием «Дни.ру» он заявил, что музыкант много зарабатывал, но был экономен. Кроме того, несмотря на приличные накопления, у него имелись миллионные долги.

Продюсер Градского рассказал о его миллионных долгах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Морозова, Первый канал платил Градскому 10 млн рублей в месяц за участие в четырех выпусках шоу «Голос». Всего композитор успел накопить в столичной квартире около 300 млн рублей — средства он хранил дома, заявляя, что не доверяет банкам.

Градский сделал Коташенко наследницей за две недели до смерти

Несмотря на солидные накопления, у Градского был долг более чем в 28 млн рублей за неуплату налогов на недвижимость. Нежелание платить артист объяснял отсутствием у него денег.

Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна услуга.

Кроме того, правоохранители рассматривают версию с «подставным» ограблением для перераспределения наследства Градского — без завещания кроме Коташенко и двух общих с композитором детей на него претендуют наследники музыканта от прошлого брака.

Шоу-бизнес,Евгений Морозов,Александр Градский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители