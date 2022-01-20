Сосо Павлиашвили признался в изменах

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, почему распался его первый брак с Нино Учанейшвили. Историей своих отношений он поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

«Мы познакомились с Нино в консерватории. Она была пианистка, а я на скрипке играл. Я пользовался успехом у девочек в те годы. Это судьба. Нино должна была родить мне сына Левана. И она родила мне его. Нино очень добрая, яркая и эмоциональная», - начал свой рассказ артист.

«Я предавал Нино. Я это осознаю и прошу у Бога прощение. Как мужчина я это признаю. Был виноват. Огромное количество красивых женщин с теплотой ко мне относились», — заявил музыкант в эфире.

Напомним, Нино родила Сосо Павлиашвили сына Левана. В браке с первой супругой он пробыл с 1985 по 2003 год. Сейчас певец состоит в браке с Ириной Патлах. На второй избраннице он женился официально только в прошлом году, при этом всю жизнь утверждал, что запись в паспорте им не нужна.