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1 час назад

Мать Бузовой рассказала о ее отношениях с Давой

Мать телеведущей Ольги Бузовой Ирина Бузова в беседе с KP.RU заявила, что бывший возлюбленный дочери, блогер Дава (Давид Манукян), использовал звезду «Дома-2» для раскрутки.

Мать Бузовой рассказала о ее отношениях с Давой
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Этому человеку (Даве — «Газета.Ru») нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальный типаж. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, там все понятно», — высказалась она.

По мнению Бузовой, ее дочь должна быть единственной любимой девушкой в отношениях. При этом она отметила, что расставание с Давой телеведущей далось проще, чем с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бузова напомнила, что спортсмен изменял певице. К тому же, резюмировала она, отношения с Тарасовым были куда более долгими, чем с блогером.

Бузова и Дава начали встречаться в 2019 году после съемок клипа на песню «Лайкер», в котором они сыграли пару. Артисты были вместе полтора года. После расставания Бузова обвинила Даву в абьюзе и намекнула на то, что он поднял на нее руку.

Ранее Дава заявил, что почувствовал себя маньяком после слов Бузовой.

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