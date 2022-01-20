Писательница обвинила Тодоренко в обмане

Писательница Дарина Мишина из Санкт-Петербурга обвинила Регину Тодоренко в обмане. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», девушка написала для нее детское произведение, однако позднее ей и подруге-иллюстратору сообщили что проект закрывается, но Тодоренко все же анонсировала выход книги.
Как рассказала Мишина, несколько лет назад Региона захотела создать свою детскую книгу про путешествия и объявила тендер для авторов. Девушка откликнулась — несмотря на то, что ее имя на обложке договорились не указывать с самого начала.
После переговоров об идее и сумме гонорара книгу начали писать и Регине она понравилась — и концепция, и персонажи. Однако никакого договора с Мишиной и ее подругой-иллюстратором не заключили, а после и вовсе заявили, что проект сворачивается — денег им не заплатили.
Через некоторое время Тодоренко же все-таки анонсировала выход книжки. Дарина испугалась, что ее идеи просто украдут, и рассказала обо всем публично. В свою очередь, представители Тодоренко заявили, что если документов не подписано, то и обязательств никаких нет, а для выполнения заказа уже нашли других авторов.