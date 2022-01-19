Шнуров шутливо извинился перед властями Петербурга в новой песне

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новый клип, где в шутливой форме извинился за критику в адрес властей Санкт-Петербурга за плохую уборку города от снега и мусора. Клип опубликован на канале группы в Youtube.

Фото: ТАСС ТАСС

В клипе Шнуров в маске с нарисованной улыбкой исполняет песню на фоне полуголых мужчин, а также губернатора города Александра Беглова на телеэкране. Музыкант обещает взять «на себя сосульки», просит не лишать его звания петербуржца, уверяет, что все осознал, и утверждает, что теперь любит Беглова.

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Ролик «Покаянная» за несколько часов посмотрели более 300 тысяч человек, подписчики поставили более 39 тысяч отметок «нравится» и ни одного дизлайка.

«Получилось еще лучше, девушка огонь ждем в следующих песнях», «Умничка! Быстрый ответ медленной власти! Мы горой встанем за наш Ленинград», «Троллинг космического уровня. Так держать, Сергей!», «Смело и красиво! Шнур, девушка, подтанцовка, локация — все на высшем уровне, как всегда. После вашего клипа мой двор в СПб все-таки убрали и посыпали песочком. Вот она — сила смелой музыки!», «Возможно в Санкт-Петербурге надо поставить шнурпрожектор для подачи шнурсигнала, на случай кризисных ситуаций», «Ждем эту песню в каждой машине петербуржца» - прокомментировали клип подписчики канала.

Другие поддержали позицию Шнурова.

«Вместо того чтобы принять критику, привести город в надлежащий порядок, так нет, слуги народа решили поучать нравственности. Безусловно, результат есть , песня огласила мнение петербуржцев и кое-кто понял все правильно», - написал один из них.

«Родилась на Невском проспекте в 1956 году, как сейчас помню, просыпалась от того, что с раннего утра дворники ломом разбивали лед. А потом проходила машина, которая убирала весь снег, не на обочину, а вывозили. А теперь на улицу страшно выходить. Поэтому пусть мне мат не нравится, но по-другому нельзя. Поэтому респект Сергею!», - написала другая.

«Почаще выпускать такие клипы о проблемах города раз власти не шевелятся. Может тогда хоть что-то начнут делать», - считает еще один подписчик.

Ранее Шнуров выпустил клип «Пока так», где раскритиковал качество уборки мусора и снега в городе.

Критику он адресовал Смольному. Клип за несколько дней набрал почти 1,8 млн просмотров, около 100 тысяч лайков и так же ни одного дизлайка. В ответ вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, курирующий мусорную реформу, заявил, что есть вещи, которые для него неприемлемы. В частности, он бы «никогда не перешел на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несет».