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1 час назад

«Спасибо, я умер»: Моргенштерн пожаловался на здоровье

Рэпер Моргенштерн сообщил в Instagram о резком ухудшении состояния здоровья.

«Спасибо, я умер»: Моргенштерн пожаловался на здоровье
Фото: InstagramInstagram

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер», - сообщил он в сторис.

В июне прошлого года 23-летнего Алишера Моргенштерна госпитализировали из-за камней в почках.

Напомним, в ноябре 2021 года Моргенштерн покинул Россию на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В настоящее время рэпер находится в Дубае.

В начале 2022 года Моргенштерн объявил о запуске собственного «свободного, честного, прогрессивного, инновационного СМИ с классными мемасами».

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Александр Бастрыкин,СКР,
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