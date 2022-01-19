«Спасибо, я умер»: Моргенштерн пожаловался на здоровье

Рэпер Моргенштерн сообщил в Instagram о резком ухудшении состояния здоровья.
«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер», - сообщил он в сторис.
В июне прошлого года 23-летнего Алишера Моргенштерна госпитализировали из-за камней в почках.
Напомним, в ноябре 2021 года Моргенштерн покинул Россию на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В настоящее время рэпер находится в Дубае.
В начале 2022 года Моргенштерн объявил о запуске собственного «свободного, честного, прогрессивного, инновационного СМИ с классными мемасами».