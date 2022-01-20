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1 час назад

"Я умер": Моргенштерн пожаловался на плохое самочувствие

Рэпер Моргенштерн пожаловался в Instagram-stories на плохое самочувствие и предупредил фанатов, что в ближайшие дни не выйдет на связь.

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер», — написал Моргенштерн.

Сейчас Моргенштерн живет в Дубае. Из России рэпер уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. В декабре он выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.

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