Рэпер Моргенштерн пожаловался в Instagram-stories на плохое самочувствие и предупредил фанатов, что в ближайшие дни не выйдет на связь.

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер», — написал Моргенштерн.

Сейчас Моргенштерн живет в Дубае. Из России рэпер уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. В декабре он выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.