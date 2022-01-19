В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
21 минуту назад

Врач оценил шансы Прокловой на восстановление после инсульта

Идущей на поправку после инсульта актрисе Елене Прокловой не удастся полностью восстановиться. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал врач-невропатолог и психоневролог Игорь Поникаровский.

Врач оценил шансы Прокловой на восстановление после инсульта
Фото: ТАССТАСС

Он уверен, что у актрисы был один из трех видов инсульта — ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга.

«Надеемся, что восстановление будет примерно на 95%. Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут», — сказал Поникаровский.

По его словам, состояние имеет несколько этапов — острый и подострый период, оперативное лечение. За ними идет восстановление и реабилитация. Кроме того Прокловой придется на постоянной основе принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства от головокружения.

«Месяца через три человек вернется к обычному образу жизни и в целом все должно быть хорошо. Не пострадает ни двигательная функция, ни интеллектуальная, но, к сожалению, будет головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение координации», — отметил Поникаровский.

Сама актриса ранее уже подтвердила слова врача. Проклова призналась, что испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом — ее все время шатает и тошнит.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители