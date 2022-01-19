Врач оценил шансы Прокловой на восстановление после инсульта

Идущей на поправку после инсульта актрисе Елене Прокловой не удастся полностью восстановиться. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал врач-невропатолог и психоневролог Игорь Поникаровский.

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Он уверен, что у актрисы был один из трех видов инсульта — ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга.

«Надеемся, что восстановление будет примерно на 95%. Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут», — сказал Поникаровский.

По его словам, состояние имеет несколько этапов — острый и подострый период, оперативное лечение. За ними идет восстановление и реабилитация. Кроме того Прокловой придется на постоянной основе принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства от головокружения.

«Месяца через три человек вернется к обычному образу жизни и в целом все должно быть хорошо. Не пострадает ни двигательная функция, ни интеллектуальная, но, к сожалению, будет головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение координации», — отметил Поникаровский.