Айза снова сменила фамилию

Блогер Айза Долматова сообщила, что сменила фамилию бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, на фамилию второго супруга — Дмитрия Анохина. Об этом она рассказала в сторис своей странички в Instagram.

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«Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию без единой ассоциации и не делить ее с фриками», — пояснила она свое решение.

Также Анохина добавила, что из-за этого ей уже в четвертый раз придется переделывать свидетельство о рождении детей, однако она не видит в этом никакой проблемы.

Напомним, что с Айзой Гуф разошелся в 2014 году — у них остался общий сын Сами. В декабре 2020 года Анохина внезапно сменила фамилию на Долматову.