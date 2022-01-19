Перенесшая инсульт Проклова поделилась планами на жизнь

Актриса Елена Проклова, которая недавно пережила инсульт и находится на лечении в одной из столичных клиник, рассказала о переосмыслении своих взглядов на жизнь. Своими планами она поделилась в интервью «Пятому каналу».

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«Выйти на улицу, подышать воздухом — вот одно из моих мечтаний», — сообщила артистка.

По словам актрисы, ей хочется, чтобы люди, попавшие в такую же ситуацию, как и она, не сдавались и знали, что все проблемы можно преодолеть.

На сегодняшний день заслуженная артистка РСФСР размышляет о том, как будет украшать свой сад, а также радуется каждому этапу своего восстановления после болезни.

«Вот, например, сегодня я первый день смогла пообедать сидя — до этого я это делала лежа, и вы не представляете, у меня такая радость! Как у маленьких детей, когда они научились ходить», — рассказала Проклова.