Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с балериной Анастасией Волочковой. В своем Telegram-канале она заявила, что артистка «в разнос пошла».

«Два протокола составили на мою любимку — за отсутствие маски и мелкое хулиганство. Вразнос пошла девка!», — написала она.

Отметим, что у Собчак и Волочковой давно сложились непростые отношения, а потому журналистка не упустила повода позлорадствовать над танцовщицей.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.

В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку. Однако и в отделении полиции танцовщица продолжила конфликтовать. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.