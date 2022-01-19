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49 минут назад

«Вразнос пошла девка!»: Собчак посмеялась над Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал с балериной Анастасией Волочковой. В своем Telegram-канале она заявила, что артистка «в разнос пошла».

«Два протокола составили на мою любимку — за отсутствие маски и мелкое хулиганство. Вразнос пошла девка!», — написала она.

Отметим, что у Собчак и Волочковой давно сложились непростые отношения, а потому журналистка не упустила повода позлорадствовать над танцовщицей.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.

«Трезвая не летает»: директор о проблемах Волочковой

В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку. Однако и в отделении полиции танцовщица продолжила конфликтовать. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.

Позднее представитель артистки заявил, что она страдает аэрофобией, а потому не летает трезвой. Против Вололчковой составили два административных протокола — ей грозит до 15 суток ареста.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
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