Директор Анастасии Волочковой, устроившей скандал на борту самолета, Светлана Герасимова объяснила, почему балерина была в нетрезвом состоянии во время полета. По ее словам, артистка страдает аэрофобией, сообщает «Газета.ру».

«Она трезвая не летает, потому что боится», – пояснила директор Волочковой.

Ранее сообщалось, что инцидент с Волочковой произошел накануне на борту самолета, который следовал с Мальдивских остров в Россию. По словам очевидцев, балерина якобы на протяжении 6 часов отказывалась надеть защитную маску. По прилете Волочкову доставили в отдел полиции. По информации СМИ, на нее составили два протокола: за мелкое хулиганство и отсутствие маски.

Теперь артистке грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета. Однако сама Волочкова также намерена обратиться в суд.

Ранее Волочкова и ее спутник Сергей подтвердили, что «пообщались с представителями полиции» в московском аэропорту Шереметьево после отдыха на Мальдивах.