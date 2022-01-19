После конфликта в самолёте из-за ненадетой медицинской маски Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника «Аэрофлота». Об этом она рассказала «Известиям». По мнению балерины и её спутника, сотрудник намеренно провоцировал конфликт.

Я эту ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого бортпроводника Ивана, потому что это провокация, ущерб моей деловой репутации, <...> клевета, — заявила Волочкова.

По словам её спутника Сергея, инцидент произошёл, когда балерина опустила маску, чтобы выпить кофе. В этот момент к ней подошли сразу три бортпроводника и начали снимать всё происходящее. По словам мужчины, сотрудники авиакомпании грубо требовали от Волочковой надеть маску и «вытягивали на конфликт». В результате по прибытии на борт самолёта вызвали полицию. Артистке пришлось провести в отделении пять часов.

Сама балерина так объяснила ситуацию.

Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой, — сказала артистка.

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время перелета с Мальдивских островов в Москву. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, артистка на протяжении шести часов полета скандалила со стюардами из-за отказа надеть маску. «Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе», — рассказала одна из очевидиц.

Mash утверждает, что Волочкова находилась в нетрезвом виде. Спутник балерины добавил, что та сидела и пила кофе без маски, это и стало причиной скандала.

По прилету в столичный аэропорт Шереметьево Волочкову ждал наряд полиции.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео инцидента на борту самолёта, следующего из Мальдивской Республики в аэропорт Шереметьево. Накануне бортпроводник потребовал от балерины надеть маску, в результате произошёл конфликт. По прилёте сотрудники авиакомпании вызвали правоохранителей. На кадрах видно, что у Волочковой маска спущена на уровень рта, при этом несколько пассажиров находятся в салоне вообще без масок.

Балерина с детьми пытается выяснить, почему стюарды сконцентрировали внимание на ней, когда в салоне находятся другие пассажиры со спущенными масками. По мнению её спутника, это происходит лишь потому, что «это Волочкова».

Сообщается, что МВД намерено передать в следственные органы материалы по фактам оскорбления Волочковой сотрудников полиции. По их словам, балерина была в нетрезвом виде и нарушала общественный порядок.

Летевшая в одном самолете с российской балериной Анастасией Волочковой пассажирка Юлия Курепова рассказала подробности устроенного артисткой скандала на борту. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам очевидицы, знаменитость не только отказывалась надевать маску в воздушном судне, но и некорректно себя вела.

«Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она начала ругаться <...> Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить», — пояснила Курепова.

Женщина добавила, что пассажиры самолета и бортпроводники многократно пытались успокоить Волочкову.

«К ней подходил один, второй, третий <...> Несколько часов во время полета она постоянно с кем-то спорила, громко смеялась, привлекала к себе внимание», — рассказала она.

Также очевидица добавила, что артистка снимала подробности устраиваемого ею скандала на телефон.

«Это все было как цирк, как шоу, — отметила пассажирка. — Вполне возможно, что она и нетрезвая была. Не могу сказать, что она была очень сильно пьяная».

Спутник балерины Анастасии Волочковой Сергей назвал провокацией конфликт, который случился на борту самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Сергея, очень многие пассажиры в салоне были без масок, а на Анастасию, вероятно, обратили внимание, потому что она известная персона.

«Очень много детей было, многие приходили сфотографироваться, просто посидеть, пообщаться. В какой-то момент я принес ей кофе, она спустила маску и начала его пить. Пришел стюард и две девочки с камерой и начали снимать, что Настя без маски. А она просто приспущена. Я говорю: «А ты сможешь пить кофе в маске?» , — рассказал мужчина.

Заметив балерину без маски, бортпроводник подошел к паре и, по словам Сергея, начал грубить.

Сама балерина рассказала, что после задержания в аэропорту она вместе с Сергеем просидела в полиции около пяти часов. Из участка их отпустили спокойно, однако мириться со случившимся она не намерена.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — заключила она.

Балерину Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток и оштрафовать на 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета в аэропорту Шереметьево из-за нежелания надевать маску.

"Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты, - сказали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. - В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), так же по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Санкции данных статей предусматривают арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей. В МВД добавили, что женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.

"По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в пресс-службе.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в действиях балерины Анастасии Волочковой, устроившей скандал на борту самолета из-за маски, может «не быть состава правонарушения». По его словам, занести балерину в черный список авиапассажиров может конкретная авиакомпания, но при этом другие не обязаны отказывать ей в продаже билетов.

«Эта авиакомпания может действительно занести Волочкову в черный список, но это будет акт внутри авиакомпании. И другие авиакомпании, во-первых, об этом могут и не узнать, хотя из-за того, что это Волочкова, это может в СМИ быть опубликовано, тогда узнают, тоже не обязаны ей отказывать в продаже билетов. Понимаете как, тут же все просто: если там были основания для правонарушения, то нужно заводить административное или уголовное дело в месте приземления самолета, вызывать полицию, когда самолет приземлился. Если есть видео в качестве доказательства, значит, есть доказательство. Если она просто отказывалась надеть маску, и это было препирательство без рукоприкладства, то тут может и не быть никакого состава правонарушения», — сказал он.

По словам Янкова закон о «черных списках» авиапассажиров существует уже давно, но попасть в него можно только за серьезное правонарушение, а «не за отказ надеть маску».

«Черные списки есть, есть закон о черных списках, но этот закон с самого начала был неработающий по многим причинам. Мы об этом говорили, когда этот закон несколько лет назад принимался. И сейчас можно спросить любую авиакомпанию, практически эти черные списки не играют роли. Во-первых, попасть в эти черные списки можно за угрозы, драки, оскорбления, не за отказ надеть маску, не просто за скандал, то есть там за серьезные основания. Во-вторых, эти черные списки ведут сами авиакомпании, нет общей базы черных списков. И в-третьих, это все не работает, потому что — я сейчас не беру пример с Волочковой — обычно дебоши устраивают нетрезвые пассажиры», — пояснил он.

Бортпроводники не провоцировали балерину Анастасию Волочкову на борту самолёта, когда артистку попросили надеть медицинскую маску, они выполняли свою работу и правильно сделали, что вызвали полицию, рассказал NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов. Таким образом он прокомментировал скандал в салоне воздушного судна «Аэрофлота», прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики.

Проводники выполняют свою работу. Специально никто не провоцирует. Правильно сделали, что вызвали полицию, — отметил спикер.

Анастасия Волочкова радовала фанатов горячими фоточками с Мальдив. Ее окружали океан, пальмы, белый песок и возлюбленный. Ничего не предвещало беды, как по пути в Москву вспыхнуло пламя. В самолете балерина устроила скандал, отказавшись надеть маску. В Шереметьево приехала полиция. Практикующий психолог Марина Гладышева объяснила инцидент для «ФедералПресс».

«Граждане склонны рассматривать требование об обязательном ношении масок как первый шаг к ограничительным мерам, за которым, по их мнению, может последовать дальнейшее ужесточение личных прав и свобод. «Эпидемия пройдет, а ограничения останутся». С помощью отказа от масок человек, по его мнению, восстанавливает справедливость, выражая свое несогласие с происходящим вокруг него», – говорит Марина Гладышева.

Случай Волочковой не первый на практике. Во время пандемии инцидент повторяется снова и снова. Людей бесит, по мнению эксперта, что их заставляют делать что-либо, даже на собственное благо.

Но возлюбленный балерины утверждает, что она весь полет была в маске. Волочкова просто пила кофе, когда стюардесса потребовала соблюдать ковидные меры. Гладышева говорит, что звезды зачастую резко реагируют на дополнительные ограничения в их сторону. У Анастасииэто сработало как триггер.

«В самолете или в другом транспортном средстве приходится вести себя более сдержанно, часто присутствует физический и психологический дискомфорт из-за нахождения в замкнутом пространстве рядом с большим количеством других людей. Поэтому неудивительно, что люди более раздражены и склонны вступать в конфликт, особенно на острую тему санитарных ограничений», – подчеркивает психолог.

Избежать конфликтов можно благодаря собственным ресурсам. Это зависит от человека и его внутренней дисциплины, культуры.

«Скорее всего, звезды срываются на окружающих из-за недостаточного умения переносить ограничения, а не с позиций превосходства над окружающими», – заключает эксперт.

Анастасия Волочкова устроила грандиозный скандал. Вместе с новым возлюбленным она возвращалась в Москву с Мальдив. Ничего не предвещало беды, но в самолете стюардесса попросила надеть маску, и тут… БУМ! Очевидцы говорят, что звезда наотрез отказалась соблюдать это правило. Адвокат Андрей Алешкин дал «ФедералПресс» комментарий.

«С апреля 2020 года за отсутствие маски могут вынести предупреждение или наложить штраф – от 1000 до 30 000 рублей», – говорит Андрей Алешкин.