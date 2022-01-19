Волчкова выложила видео инцидента в самолете

Анастасия Волочкова опубликовала видео инцидента, произошедшего в самолете в своем Instagram. Конфликт между балериной и сотрудниками авиакомпании произошел из-за отказа Анастасии надеть маску.
Кроме того, Волочкова и ее спутник Сергей подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после возвращения с отдыха на Мальдивах.
"Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин. <…> У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой – ред.) балете с детьми", – поделились возлюбленные в социальных сетях.
Ранее РИА Новости сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа балерины надеть маску в самолете.
"Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции", — добавил собеседник агентства.