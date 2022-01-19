Волчкова выложила видео инцидента в самолете

"Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин. <…> У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой – ред.) балете с детьми", – поделились возлюбленные в социальных сетях.