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41 минуту назад

Волчкова выложила видео инцидента в самолете

Анастасия Волочкова опубликовала видео инцидента, произошедшего в самолете в своем Instagram. Конфликт между балериной и сотрудниками авиакомпании произошел из-за отказа Анастасии надеть маску.

Волчкова выложила видео инцидента в самолете
Фото: InstagramInstagram

Кроме того, Волочкова и ее спутник Сергей подтвердили, что действительно "пообщались с представителями полиции" в московском аэропорту Шереметьево после возвращения с отдыха на Мальдивах.

"Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин. <…> У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой – ред.) балете с детьми", – поделились возлюбленные в социальных сетях.

Ранее РИА Новости сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полицию пришлось вызвать на рейс в аэропорт Шереметьево из-за отказа балерины надеть маску в самолете.

Волочкова может получить 15 суток

"Волочкова в прилетевшем самолете отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции", — добавил собеседник агентства.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Аэропорт Шереметьево,МВД,РИА Новости,
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