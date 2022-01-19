Волочкова может получить 15 суток

На балерину Анастасию Волочкову составили два административных протокола — по статьям КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения». Как сообщает Telegram-канал Mash, материалы передали следователям, артистке грозит до 15 суток ареста.

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Отмечается, что в отделении полиции, куда ее отвезли после задержания, Волочкова продолжила неадекватное поведение — танцовщица оскорбляла правоохранителей и размахивала руками. Медосвидетельствование показало опьянение у артистки.

По словам очевидцев, Волочкова начала ссору с бортпроводниками из-за маски. Об этом в беседе с «РЕН ТВ» рассказала Юлия Курепова, которая летела тем же рейсом неподалеку от артистки.

«Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она некорректно начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете. Мне также это не очень приятно. Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить, доказывать неоднократно», — заявила Курепова.