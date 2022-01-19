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29 минут назад

Очевидцы рассказали о неадекватном поведении Волочковой на борту самолета

Находившаяся в одном самолете с балериной Анастасией Волочковой пассажирка в беседе с РЕН ТВ рассказала о неадекватном поведении артистки на борту воздушного судна, летевшего в Москву.

Очевидцы рассказали о неадекватном поведении Волочковой в самолете
Фото: InstagramInstagram

По словам Юлии Куреповой, не исключено, что балерина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Анастасия не просто не соблюдала правила, она начала ругаться, спорить. Понятное дело, никому не хочется носить маску в самолете», — рассказала она, добавив, что на просьбу надеть маску Волочкова начала возражать и что-то доказывать.

Очевидцы отмечают, что не только стюарды, но и пассажиры пытались неоднократно успокоить артистку.

«К ней подходил один, второй, третий. Несколько часов во время полета она постоянно с кем-то спорила, громко смеялась, привлекала к себе внимание», — рассказала пассажирка, добавив, что все происходящее Волочкова снимала на камеру телефона.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета, летевшего с Мальдив в Россию. Известно, что артистку просили надеть защитную маску.

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