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1 час назад

Волочкова заявила на видео, что подаст в суд на бортпроводника

Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника. Об этом российская балерина заявила в своем видео после скандала в самолете. Запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».

«Иван, вам привет! Встретимся в суде! Да, ожидайте Иван. Вы нам устроили приключения, мы вам устроим сказку. Да, сказку! Чем дальше, тем страшнее!» – заявили на камеру Волочкова и ее спутник Сергей.

Экс-прима Большого театра и ее бойфренд считают, что стюарды спровоцировали конфликт на борту самолета. Они подошли к ним в тот момент, когда Волочкова спустила маску, чтобы выпить кофе.

Ранее сообщалось, что танцовщица поразила своим шпагатом нового поклонника во время совместного отдыха на Мальдивах.

Шоу-бизнес,Происшествия,Видео,Анастасия Волочкова,
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