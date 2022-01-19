Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника. Об этом российская балерина заявила в своем видео после скандала в самолете. Запись появилась в распоряжении телеканала «Москва 24».
«Иван, вам привет! Встретимся в суде! Да, ожидайте Иван. Вы нам устроили приключения, мы вам устроим сказку. Да, сказку! Чем дальше, тем страшнее!» – заявили на камеру Волочкова и ее спутник Сергей.
Экс-прима Большого театра и ее бойфренд считают, что стюарды спровоцировали конфликт на борту самолета. Они подошли к ним в тот момент, когда Волочкова спустила маску, чтобы выпить кофе.
Ранее сообщалось, что танцовщица поразила своим шпагатом нового поклонника во время совместного отдыха на Мальдивах.