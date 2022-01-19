«Иван, вам привет! Встретимся в суде! Да, ожидайте Иван. Вы нам устроили приключения, мы вам устроим сказку. Да, сказку! Чем дальше, тем страшнее!» – заявили на камеру Волочкова и ее спутник Сергей.