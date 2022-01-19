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2 часа назад

Волочкова устроила скандал в самолёте

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Волочкова устроила скандал в самолете
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

На борту самолёта рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для урегулирования инцидента экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее фанаты Анастасии Волочковой заподозрили в её новом ухажёре альфонса. Балерина постоянно публикует в Instagram фото и видео со своим избранником, но это вызывает у поклонников артистки одно разочарование.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Аэропорт Шереметьево,МВД,ИТАР-ТАСС,
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