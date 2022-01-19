Волочкова устроила скандал в самолете

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

На борту самолёта рейса Мале — Москва балерина Анастасия Волочкова устроила скандал. По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для урегулирования инцидента экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.