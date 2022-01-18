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8 минут назад

Актера Федора Дунаевского госпитализировали с травмой головы

В московскую больницу с травмой головы госпитализировали актера Федора Дунаевского. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Актера Федора Дунаевского госпитализировали с травмой головы
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, актер упал и ударился головой, когда выходил из такси. В результате произошедшего Дунаевский получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время ему оказывают помощь медики.

В «РЕН ТВ» отметили, что на момент происшествия актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дунаевский обрел известность в 1986 году, сыграв главную роль в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Также актер снимался в таких картинах, как «Трое отважных», «Топтуны», «Грач», «Волшебник-скрипач» и другие.

Шоу-бизнес,Федор Дунаевский,Карен Шахназаров,РЕН ТВ,
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