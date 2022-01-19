Бородина и Жужа помирились спустя пять лет после ссоры

Телеведущая Ксения Бородина удивила своих подписчиков — она помирилась с экс-участницей телепроекта «Дом 2» Катей Жужой. Знаменитости провели вечер в одном из московских ресторанов. Судя по всему, женщины решили забыть старые обиды и начать все с чистого листа.
«После того, как я выставляю „джорданы“, вы думаете, что это мои любовники и все такое. Но, помимо любовников, есть люди, с которыми ты не видишься огромное количество времени, и так получается, что скучаешь», — призналась Бородинав, показывая на давнюю подругу.
После ресторана звезды уехали в одном автомобиле, где они вместе пели песни про любовь.
«У нас ощущение, что Джей Ло помирилась с Беном Аффлеком. Вы нам такие комментарии пишите. Мы плачем, уже проплакали все. Очень рады, что наконец-то вместе. Бывают бывшие мужики, но бывших подруг не бывает», — заявила телеведущая в в своем блоге в Instagram.
Напомним, Жужа и Бородина поругались около 5 лет назад. Тогда Ксения обвинила бывшую участницу шоу в том, что она использовала ее ради выгоды.