Бородина и Жужа помирились спустя пять лет после ссоры

«После того, как я выставляю „джорданы“, вы думаете, что это мои любовники и все такое. Но, помимо любовников, есть люди, с которыми ты не видишься огромное количество времени, и так получается, что скучаешь», — призналась Бородинав, показывая на давнюю подругу.