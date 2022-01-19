В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
1 час назад

Бородина и Жужа помирились спустя пять лет после ссоры

Телеведущая Ксения Бородина удивила своих подписчиков — она помирилась с экс-участницей телепроекта «Дом 2» Катей Жужой. Знаменитости провели вечер в одном из московских ресторанов. Судя по всему, женщины решили забыть старые обиды и начать все с чистого листа.

Бородина и Жужа помирились спустя пять лет после ссоры
Фото: InstagramInstagram

«После того, как я выставляю „джорданы“, вы думаете, что это мои любовники и все такое. Но, помимо любовников, есть люди, с которыми ты не видишься огромное количество времени, и так получается, что скучаешь», — призналась Бородинав, показывая на давнюю подругу.

После ресторана звезды уехали в одном автомобиле, где они вместе пели песни про любовь.

«У нас ощущение, что Джей Ло помирилась с Беном Аффлеком. Вы нам такие комментарии пишите. Мы плачем, уже проплакали все. Очень рады, что наконец-то вместе. Бывают бывшие мужики, но бывших подруг не бывает», — заявила телеведущая в в своем блоге в Instagram.

Напомним, Жужа и Бородина поругались около 5 лет назад. Тогда Ксения обвинила бывшую участницу шоу в том, что она использовала ее ради выгоды.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители