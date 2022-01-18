Краско начал терять зрение

«Я уже все больницы прошел, но пока ничего не помогает. Теперь я не могу читать - пропала резкость зрения. Из-за этого не могу и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там даже бесплатно! Мне известный офтальмолог Юрий Тахтаев говорил: «Иван Иванович, я честно должен вам сказать, что если вы будете как-то лечить, хуже уже не будет». И я делал раньше уколы в глаза, но они все время растут в цене. Сначала были 35 тысяч рублей, потом 50, сейчас 90 тысяч за укол! Я врачам сказал, что я не Ротшильд, и двухдневное улучшение не стоит таких денег. Я просто не в состоянии платить», - говорит Краско.