Краско начал терять зрение

Окружение народного артиста России Ивана Краско ищет врачей, которые смогут вернуть актеру зрение или хотя бы остановить прогрессирующую слепоту, пишет «Комсомольская правда».
91-летний Краско начал слепнуть после перенесенного коронавируса и микроинсульта. Также актер жалуется на трудности при хождении и скачки давления.
«Иван Иванович катастрофически слепнет. В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране. Помогите хотя бы затормозить этот процесс!», - сказал директор актера Вячеслав Смородинов.
Сам актер говорит, что падение остроты зрения сильно усложнило ему жизнь и мешает работе.
«Я уже все больницы прошел, но пока ничего не помогает. Теперь я не могу читать - пропала резкость зрения. Из-за этого не могу и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там даже бесплатно! Мне известный офтальмолог Юрий Тахтаев говорил: «Иван Иванович, я честно должен вам сказать, что если вы будете как-то лечить, хуже уже не будет». И я делал раньше уколы в глаза, но они все время растут в цене. Сначала были 35 тысяч рублей, потом 50, сейчас 90 тысяч за укол! Я врачам сказал, что я не Ротшильд, и двухдневное улучшение не стоит таких денег. Я просто не в состоянии платить», - говорит Краско.
По его словам, он видит все расплывчато, как в тумане, из-за этого часто не узнает окружающих.
«Раньше я черты людей видел, узнавал. А теперь встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: «Извини, а ты кто?». Они охают: «Не узнал что ли?». Не узнал... Сейчас вообще общее состояние у меня - слабость, бывают всплески давления. Мозги отключаются, в ушах ветер - свист. Думаю, ну все уже, - возраст!», - говорит актер.