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1 час назад

Краско начал терять зрение

Окружение народного артиста России Ивана Краско ищет врачей, которые смогут вернуть актеру зрение или хотя бы остановить прогрессирующую слепоту, пишет «Комсомольская правда».

Краско начал терять зрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

91-летний Краско начал слепнуть после перенесенного коронавируса и микроинсульта. Также актер жалуется на трудности при хождении и скачки давления.

«Иван Иванович катастрофически слепнет. В его глазах вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение, особенно после инсульта. Да, конечно, возраст, но хотелось бы обратиться к нашим специалистам в стране. Помогите хотя бы затормозить этот процесс!», - сказал директор актера Вячеслав Смородинов.

Сам актер говорит, что падение остроты зрения сильно усложнило ему жизнь и мешает работе.

«Я уже все больницы прошел, но пока ничего не помогает. Теперь я не могу читать - пропала резкость зрения. Из-за этого не могу и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там даже бесплатно! Мне известный офтальмолог Юрий Тахтаев говорил: «Иван Иванович, я честно должен вам сказать, что если вы будете как-то лечить, хуже уже не будет». И я делал раньше уколы в глаза, но они все время растут в цене. Сначала были 35 тысяч рублей, потом 50, сейчас 90 тысяч за укол! Я врачам сказал, что я не Ротшильд, и двухдневное улучшение не стоит таких денег. Я просто не в состоянии платить», - говорит Краско.

По его словам, он видит все расплывчато, как в тумане, из-за этого часто не узнает окружающих.

«Раньше я черты людей видел, узнавал. А теперь встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: «Извини, а ты кто?». Они охают: «Не узнал что ли?». Не узнал... Сейчас вообще общее состояние у меня - слабость, бывают всплески давления. Мозги отключаются, в ушах ветер - свист. Думаю, ну все уже, - возраст!», - говорит актер.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,Комсомольская правда,
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