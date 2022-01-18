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1 час назад

Сосо Павлиашвили рассказал, как лишился жилья из-за огромных долгов в 90-х

В интервью «ВокругТВ» 56-летний эстрадный певец рассказал, что ему пришлось продать свою квартиру, чтобы рассчитаться со всеми долгам. Однако, как признался музыкант, эта тяжелая ситуация только сделала его сильнее.

Сосо Павлиашвили рассказал, как лишился жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое главное, что я жив и здоров. Я счастливый человек. Я сделал оценки, и ради чего-то я не перестал быть тем, кто я есть. Наоборот, Бог дал мне испытания, которые меня закалили», — рассказал Сосо, отметив, что аферисты, которые тогда обманули певца, спустя время снова появились в его жизни и вернули все деньги.

Выбирая между продажей квартиры и долгами, Сосо не мог не выбрать первое. Для него было главное остаться с чистой совестью.

«Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — вспомнил Сосо Павлиашвили.

Шоу-бизнес,Сосо Павлиашвили,
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