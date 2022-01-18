Сосо Павлиашвили рассказал, как лишился жилья

«Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал», — вспомнил Сосо Павлиашвили.