Бывшая жена Мамаева ответила на вопрос о примирении с ним

«Есть ли шансы, что будет перемирие? Я не знаю. Меня ждут бесконечные суды. Ребенка он уже не заберет. Юристы работают, мы лично не общаемся, все переговоры ведем через юристов. Он меня везде заблокировал, называет дьяволом, видимо, боится общаться со мной. Он на всю страну об этом объявил. Собираюсь ли строить личную жизнь? Я детьми занимаюсь, мне сейчас не до этого», — сказала Мамаева.