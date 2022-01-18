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1 час назад

Бывшая жена Мамаева ответила на вопрос о примирении с Павлом

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста подмосковных «Химок» Павла Мамаева, рассказала, что общается с экс-супругом исключительно через юристов. Ее слова передает «Матч ТВ».

Бывшая жена Мамаева ответила на вопрос о примирении с ним
Фото: InstagramInstagram

«Есть ли шансы, что будет перемирие? Я не знаю. Меня ждут бесконечные суды. Ребенка он уже не заберет. Юристы работают, мы лично не общаемся, все переговоры ведем через юристов. Он меня везде заблокировал, называет дьяволом, видимо, боится общаться со мной. Он на всю страну об этом объявил. Собираюсь ли строить личную жизнь? Я детьми занимаюсь, мне сейчас не до этого», — сказала Мамаева.

Полузащитник выступал за ростовскую команду с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. Ранее Мамаев защищал цвета «Краснодара», московских ЦСКА и «Торпедо».

Это уже не первый инцидент с участием Мамаева за последнее время. На днях футболист и его невеста Надежда Санько были задержаны на таможне.

25 декабря Мамаев преподнес своей возлюбленной подарок — кольцо стоимостью около 10 млн рублей. Позже выяснилось, что Мамаев сделал таким образом девушке предложение. Футболист развелся со своей первой супругой в апреле 2021 года.

Ранее Алана Мамаева заявила о том, что ее бывший муж отозвал иск и отказался от цели забрать общего ребенка и взыскать алименты.

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