Гагарина похвасталась отдыхом на Мальдивах

34-летняя популярная российская исполнительница Полина Гагарина опубликовала в Instagram снимки с Мальдивских островов, где она отдыхала вместе с сыном и дочерью. Как сообщает StarHit, певица остановилась на шикарной вилле, стоимость одной ночи на которой обходится в 300 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах артистка провела подробную экскурсию по дому и прилегающему к нему пляжу. В частности, она показала и свою спальню с большой гардеробной, отдельной ванной и фонтаном. Также исполнительница показала огромную гостиную с кухонной зоной, большим столом и диванами. Во дворике виллы можно найти бассейн с джакузи. Особый восторг у Гагариной вызвал тренажерный зал с массажным кабинетом.