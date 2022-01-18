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42 минуты назад

300 тысяч за ночь: Гагарина похвасталась отдыхом на Мальдивах

34-летняя популярная российская исполнительница Полина Гагарина опубликовала в Instagram снимки с Мальдивских островов, где она отдыхала вместе с сыном и дочерью. Как сообщает StarHit, певица остановилась на шикарной вилле, стоимость одной ночи на которой обходится в 300 тыс. рублей.

Гагарина похвасталась отдыхом на Мальдивах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах артистка провела подробную экскурсию по дому и прилегающему к нему пляжу. В частности, она показала и свою спальню с большой гардеробной, отдельной ванной и фонтаном. Также исполнительница показала огромную гостиную с кухонной зоной, большим столом и диванами. Во дворике виллы можно найти бассейн с джакузи. Особый восторг у Гагариной вызвал тренажерный зал с массажным кабинетом.

Напомним, что ранее Гагарина рассказала, что недавно наконец переехала в новый дом. Певица пояснила, что теперь у каждого из ее детей будет своя комната и выразила надежду, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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