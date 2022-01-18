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30 минут назад

Монеточка продаст московскую квартиру из-за журналистов

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, заявила, что вынуждена продать квартиру в Москве, которую недавно приобрела. В своем Instagram она рассказала, что причиной стало видео Telegram-канала Mash, по которому можно определить новый адрес артистки.

«Выкладывая фото, вы думаете, что никто ко мне не придет? Так вот, уже пришли! Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Теперь мы будем продавать ее», — написала она, добавив, что несмотря на это, останется открытой «назло тебе и таким как» Mash.

Певица Монеточка заявила о намерении сменить псевдоним

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что Монеточка купила жилье в доме 1914 года постройки в Басманном районе. По информации журналистов, квартира в 60 квадратных метров обошлась Гырдымовой в 20 млн рублей.

Шоу-бизнес,Видео,Елизавета Гырдымова,
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