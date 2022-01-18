«Выкладывая фото, вы думаете, что никто ко мне не придет? Так вот, уже пришли! Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире. Теперь мы будем продавать ее», — написала она, добавив, что несмотря на это, останется открытой «назло тебе и таким как» Mash.