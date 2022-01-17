Жена Диброва заразилась омикроном

«Этот ПЦР приговор. С одной стороны — объяснение всему, что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование. Первые деньки казалось, будто все сложнее, чем первый раз. Сейчас понимаю, просто по-другому. Мой первый раз был полтора года назад. Омикрон, приветствую», — написала Диброва.