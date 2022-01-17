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32 минуты назад

Жена Диброва заразилась омикроном

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина заразилась новым штаммом COVID-19 — омикроном. О заболевании она рассказала у себя в Instagram.

Жена Диброва заразилась омикроном
Фото:  Global look press Global look press

«Этот ПЦР приговор. С одной стороны — объяснение всему, что творится в организме, с другой — обреченное двухнедельное карантинное существование. Первые деньки казалось, будто все сложнее, чем первый раз. Сейчас понимаю, просто по-другому. Мой первый раз был полтора года назад. Омикрон, приветствую», — написала Диброва.

По ее словам, все началось с першения в горле. Затем последовали слабость и головная боль. Но самый большой дискомфорт приносило именно першение, Дибровой пришлось «окунуться в детские "люгольные" воспоминания» и даже смешивать соль с содой и йодом.

«Полоскала и ревела одновременно. Ничего подобного в сознательном возрасте не испытывала. Пошла сдать ПЦР, ведь было полное ощущение гнойной ангины, а визуально простой вирус. И тут: ответ положительно. Сейчас уже легче, горло успокоилось, но начался кашель. Головная боль исчезла, но есть небольшая слабость. Начала вспоминать, что существует спорт. В общем, пока постельные сцены», — подытожила Диброва.

В сторис женщина еще раз подчеркнула, что ей стало «гораздо лучше и она уже начала что-то соображать». Кроме того, Диброва призвала всех следить за свои здоровьем, меньше посещать общественные места и соблюдать необходимые меры защиты.

Шоу-бизнес,Дмитрий Дибров,
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