Билана обвинили в служении дьяволу

Певцов Диму Билана и Наталию Власову обвинили в служении дьяволу из-за клипа на песню «Она любила музыку». Ролик, в котором говорится, что песня несет «жуткое и символичное» послание, опубликован в Youtube-канале StarLife TV.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы теории утверждают, что в клипе присутствует большое количество масонской символики, а смысл видео строится вокруг теории о нереальности нашего мира.

Видео начинается с кадра, на котором лучи света падают на установленный на сцене микрофон. Авторы ролика заявляют, что лучи, олицетворяющие Люцифера, формируют перевернутый треугольник – символ падения мира. Кроме того, отраженные лучи формируют пирамиду – символ иллюминатов.

Огромный диско-шар в клипе – планета Земля, а Билан и Власова вокруг него – мужское и женское начала. В одном из кадров Билан отделяется от своего тела и покидает его, а Власова остается в одиночестве.

«Таким образом, мы видим, что мужское начало исчезает. В значке инь и ян именно мужское начало символизирует свет. Женской энергии соответствует Луна. Поэтому женское начало – это ночь, тьма и бездна. Получается, что в мире нарушается баланс в сторону тьмы. Именно этого и добиваются иллюминаты», - приходят к выводу авторы ролика.

Также авторы усмотрели в клипе намек на то, что в реверсе песни зашифровано тайное послание. Прослушав трек в обратную сторону, сторонники теории заговора услышали в нем слова: «Мертв Моисей, и здесь один Дьявол. О, война, раздор вижу здесь».