Милявская раскрыла прозвище Николаева

«С легкого слова "Дуэта академия" мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый», — рассказала Милявская.