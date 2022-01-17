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48 минут назад

Милявская раскрыла прозвище Николаева

Певица Лолита Милявская в беседе с «ФАН» поздравила композитора Игоря Николаева с днем рождения и объяснила, почему в российском шоу-бизнесе его называют Моцартом.

Милявская раскрыла прозвище Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С легкого слова "Дуэта академия" мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый», — рассказала Милявская.

По мнению Лолиты, стихи композитора являются одновременно его ранами и детьми. Певица отметила, что яркие, ироничные и позитивные строки Николаева многим дают возможность выстоять в непростых жизненных ситуациях. Также Милявская пожелала музыканту здоровья и подчеркнула, что прозвище «Моцарт» останется с ним навсегда.

Игорь Николаев — популярный российский певец, композитор, поэт, актер, продюсер. Он носит звание Заслуженного деятеля искусств России. Его песни исполняли несколько поколений, а биография продолжает вызывать интерес у поклонников.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Игорь Николаев,
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