Милявская раскрыла прозвище Николаева

Певица Лолита Милявская в беседе с «ФАН» поздравила композитора Игоря Николаева с днем рождения и объяснила, почему в российском шоу-бизнесе его называют Моцартом.
«С легкого слова "Дуэта академия" мы назвали тебя Моцартом. И вроде это сначала звучало в шутку, а потом всей своей творческой жизнью ты доказал, что с точки зрения олимпа музыкального ты действительно Моцарт. Потому что ты мелодист. Ты очень яркий человек и в то же время очень ранимый», — рассказала Милявская.
По мнению Лолиты, стихи композитора являются одновременно его ранами и детьми. Певица отметила, что яркие, ироничные и позитивные строки Николаева многим дают возможность выстоять в непростых жизненных ситуациях. Также Милявская пожелала музыканту здоровья и подчеркнула, что прозвище «Моцарт» останется с ним навсегда.
Игорь Николаев — популярный российский певец, композитор, поэт, актер, продюсер. Он носит звание Заслуженного деятеля искусств России. Его песни исполняли несколько поколений, а биография продолжает вызывать интерес у поклонников.