«Не так страшна»: Рудковская описала дружбу с Собчак

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала, что считает журналистку Ксению Собчак надежным другом. Об этом она заявила в сторис в своем Instagram.
«Она — надежный друг. Я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, что она друзей не бросает, проверено», — поделилась Рудковская.
Вместе с тем продюсер также назвала Собчак «большим профессионалом» и отметила, что дружит с телеведущей уже 17 лет.
Помимо этого, Рудковская прокомментировала недавнее интервью Собчак с музыкантом Димой Биланом. Жена фигуриста Евгения Плющенко считает, это интервью лучшим у журналистки.
«Не так страшна Собчак, когда ты говоришь ей правду», — подчеркнула она.
Ранее Яна Рудковская раскрыла свой доход. 47-летняя женщина ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает два миллиона долларов после уплаты налогов.