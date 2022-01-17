«Не так страшна»: Рудковская описала дружбу с Собчак

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала, что считает журналистку Ксению Собчак надежным другом. Об этом она заявила в сторис в своем Instagram.

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«Она — надежный друг. Я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, что она друзей не бросает, проверено», — поделилась Рудковская.

Вместе с тем продюсер также назвала Собчак «большим профессионалом» и отметила, что дружит с телеведущей уже 17 лет.

Помимо этого, Рудковская прокомментировала недавнее интервью Собчак с музыкантом Димой Биланом. Жена фигуриста Евгения Плющенко считает, это интервью лучшим у журналистки.

«Не так страшна Собчак, когда ты говоришь ей правду», — подчеркнула она.