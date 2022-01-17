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14 минут назад

«Не так страшна»: Рудковская описала дружбу с Собчак

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала, что считает журналистку Ксению Собчак надежным другом. Об этом она заявила в сторис в своем Instagram.

«Не так страшна»: Рудковская описала дружбу с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она — надежный друг. Я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, что она друзей не бросает, проверено», — поделилась Рудковская.

Вместе с тем продюсер также назвала Собчак «большим профессионалом» и отметила, что дружит с телеведущей уже 17 лет.

Помимо этого, Рудковская прокомментировала недавнее интервью Собчак с музыкантом Димой Биланом. Жена фигуриста Евгения Плющенко считает, это интервью лучшим у журналистки.

«Не так страшна Собчак, когда ты говоришь ей правду», — подчеркнула она.

Ранее Яна Рудковская раскрыла свой доход. 47-летняя женщина ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает два миллиона долларов после уплаты налогов.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Яна Рудковская,Ксения Собчак,Евгений Плющенко,
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