Состояние госпитализированного Леонида Куравлева улучшается. На этой неделе актера планируют перевести из реанимации, заявил РИА Новости сын народного артиста РСФСР.

В СМИ 17 января появилась информация о том, что состояние Куравлева ухудшилось, у него началось обширное поражение легких. Однако его сын опроверг эти сообщения.

"Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - сказал Куравлев-младший.

Ранее директор Гильдии актеров Валерия Гущина в среду сообщила, что Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", при этом коронавирус у артиста не подтвердился.