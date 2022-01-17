Состояние госпитализированного Леонида Куравлева улучшается. На этой неделе актера планируют перевести из реанимации, заявил РИА Новости сын народного артиста РСФСР.
В СМИ 17 января появилась информация о том, что состояние Куравлева ухудшилось, у него началось обширное поражение легких. Однако его сын опроверг эти сообщения.
"Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - сказал Куравлев-младший.
Ранее директор Гильдии актеров Валерия Гущина в среду сообщила, что Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", при этом коронавирус у артиста не подтвердился.
Леонид Куравлев - советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой телёнок".