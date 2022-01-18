Александр Ильин-старший вернулся к нормальной жизни после лечения рака

Актер Александр Ильин-старший в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказал о том, как вернулся к практически нормальной жизни после лечения рака пищевода, обнаруженного уже на последней стадии.
Ильин-старший отметил, что операцию успели сделать до того, как метастазы прошли бы в бронхи.
«Мне удалили весь пищевод, легкие мне подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок», — рассказал артист.
69-летний артист перенес девятичасовую операцию.
«Я тогда говорил, мол, как будет, так и будет. Я молился в больнице. Не только жена и сыновья переживали за меня, но и матушки в монастыре. Моя операция длилась девять часов», — рассказал он.
При этом, по его словам, он ничего не стал бы менять в своей жизни.
Александр Ильин-старший играл в фильмах и сериалах «Русский бунт», «Марш Турецкого», «Даун Хаус», «Последний министр», «Проект Анна Николаевна». Отец актера Александра Ильина-младшего, сыгравшего Лобанова в телесериале «Интерны».