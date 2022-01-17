Как живет страдающий от неизлечимой болезни Игорь Крутой

Многие артисты отечественного шоу-бизнеса живут с неизлечимыми болезнями. Причем многие из них предпочитают скрывать свои диагнозы или хотя бы не акцентировать на них внимание. Среди них Игорь Крутой, Александр Серов и другие.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Жизнь Игоря Крутого была полна взлетов и падений. Но последние несколько лет выдались для композитора удачными. Он счастлив со своей семьей и недавно в очередной раз стал дедом. Внука артисту подарил его внебрачный сын Яков. И сейчас Игорь Яковлевич наслаждается времяпрепровождением с малышом при любой удобной возможности.

Видео дня

Однако поклонники одно время всерьез беспокоились за состояние Крутого. Дело в том, что прославленный композитор в последние годы сильно похудел. Первые подозрения встревоженного общества моментально пало на онкологическое заболевание. Однако позднее выяснилось, что Крутой страдает от сахарного диабета. Из-за диагноза ему приходится тщательно следить за своим питанием.

«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов. Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе», — делились в окружении Крутого.

С аналогичным диагнозом живет и друг композитора певец Александр Серов. Это выяснилось, когда артист оказался в больнице с коронавирусом. Тогда исполнитель был в настолько плохом состоянии, что медики готовились вводить его в медикаментозный сон. И тогда же стало известно о сахарном диабете Серова. Он, к слову, предпочитает не заводить разговор на эту тему.

А вот Татьяна Лазарева всегда охотно и открыто рассказывает о своем диагнозе. Много лет телеведущая страдает от язвенного колита. Лазарева, конечно, старается придерживаться специальной диеты. Но иногда ей это не удается, и тогда недуг дает о себе знать.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — призналась Лазарева.

Еще одна представительница отечественного шоу-бизнеса Светлана Рожкова живет с аутоиммунным заболеванием — билиарным циррозом печени. Еще только когда о диагнозе стало известно, врачи не могли дать звезде никаких оптимистичных прогнозов. Однако Рожкова не собиралась сдаваться.

«Толчком к моей болезни послужил аутоиммунный гепатит, то есть мой организм воспринимал печень как врага. Никто не знает, почему так происходит: был ли тому причиной стресс, либо какое-то вирусное заболевание... Если бы врачи знали природу недуга, то справляться с ним было бы намного легче», — сообщила 56-летняя юмористка.

Сати Казанова, известная зрителям как экс-солистка «Фабрики», не сразу рассказала о том, что мучится от псориаза — хронического неинфекционного заболевания, поражающего в основном кожу. Дело в том, что звезда долго комплексовала из-за диагноза. И лишь относительно недавно смогла поделиться своей бедой.