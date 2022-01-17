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1 час назад

У Волочковой растет аудитория в Инстаграме после выпуска ЧБД

У артистки теперь 1,3 миллиона подписчиков

Очередной скандал пошел на пользу Волочковой
Фото: InstagramInstagram

Хейтеров у Анастасии Волочковой меньше не становится, но вот поклонников - однозначно стало больше. Это просматривается по цифрам в аккаунте Инстаграма балерины. Теперь у звезды 1,3 миллиона подписчиков.

У Волочковой была настоящая минута славы. Те, кто не знал балерину, приятно удивились. Волочкова появилась на всех рейтинговых русскоязычных шоу в этом сезоне. Она даже нашла себе нового жениха.

Сейчас артистка находится на Мальдивах. Съемки в шоу ЧБД прошли в прошлом году, но выпуск вышел только на этой неделе. Волочкова отлично держалась на камеру. Она привлекла к себе все внимание, не позволила себя критиковать и перебивать, охотно села на шпагат и даже выбрала себе фаворита среди мужчин.

Волочкова получила много лайков. Ее назвали смелой и красивой женщиной, которая умеет себя подать. Она не стеснялась, хоть и было немало неловких моментов, которые в основном создавали сами комики.

Звезды комментировали этот выпуск и заявили, что им не хватило бы силы духа сидеть и терпеть насмешки в свой адрес. Ксения Бородина сказала, что ей лично были неприятны шутки про финик. Так юмористы в шутку назвали гениталии Волочковой. Бородина утверждает, что это возмутительно.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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