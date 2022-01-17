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1 час назад

Жена Хабенского Литвинова рассказала о «пороках» своего супруга

Известная российская актриса Ольга Литвинова призналась, что у ее супруга Константина Хабенского есть свои недостатки.

Жена Хабенского Литвинова рассказала о «пороках» своего супруга
Фото: InstagramInstagram

Первый канал показал документальный фильм «Люди, которых я люблю» об актере и кинорежиссере Хабенском, приуроченный к юбилею известного артиста. Вторая жена звезды Литвинова впервые рассказала о совместной жизни с артистом на телевидении.

Так, она призналась, что даже такой великий актер имеет свои минусы.

«Он просто хороший человек. С одной стороны, это скучно звучит. А с другой, это правда. Обычно же хочется, чтобы были какие-то пороки, чертовщинка. Оно всегда привлекает и манит. Безусловно, и пороки, и чертовщинка – все присутствует», – призналась она.

Литвинова также добавила, что Хабенский — «жуткий трудоголик», и в этом она не может на него повлиять. Режиссер, несмотря ни на что, всегда выполняет всю работу от начала до конца и не поддается попыткам жены склонить его к «легкомыслию», передают «Актуальные новости».

Литвинова и Хабенский вступили в брак в 2013 году. Звездная пара работает в МХТ имени Чехова. Недавно актер был назначен художественным руководителем этого театра.

Шоу-бизнес,Ольга Литвинова,Константин Хабенский,
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