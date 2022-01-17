Долина рассказала, как Путин пел «Погоду в доме»

Известная российская певица Лариса Долина рассказала, что однажды на ее выступлении был президент России Владимир Путин. Как она призналась в интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», президент вместе с остальной аудиторией подпевал ей.

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По словам исполнительницы, это произошло на одном из ее концертов в Сочи. Артистка вспомнила, что Путин немного опоздал, зато со всем залом пропел ее хит «Погода в доме».

«Он обычный человек, почему мимо него это должно проходить?», — заявила она.

Певица также добавила, что российский лидер не раз приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. По ее словам, с их помощью «Владимир Владимирович полюбил эту музыку».