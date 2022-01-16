Ковальчук уехала отдыхать одна и отписалась в соцсети от Харламова

Актриса Катерина Ковальчук и комик Гарик Харламов, похоже, больше не пара, предполагают пользователи сети. Во всяком случае, сейчас они не вместе.

Фото: Instagram Instagram

Недавно Харламов с очень высокой температурой был госпитализирован. Ему ставили капельницы, лечение помогло, и сейчас Гарик уже проводит карантин дома. Юморист развлекается тем, что собирает из конструктора фигурки различной степени сложности и выкладывает итоговые фотографии в инстаграм.

О Катерине и вообще о личной жизни Харламов не пишет ни слова.

СМИ вычислили, что как раз в это время Ковальчук отдыхала в туристическом комплексе в Подмосковье. А потом улетела к теплому морю, судя по фотографиям, сделанным в самолете и на пляже.

Более того, девушка удалила Гарина из друзей в инстаграме.

О личном Ковальчук тоже не распространяется. Но в ее блоге появились такие философские фразы как:

«Когда захотите всем угодить, начните с себя», «Мечтайте! Жизнь слишком... одна».