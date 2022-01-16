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56 минут назад

Сестра считает, что Мария Шукшина стала жертвой семейных проблем

Младшая сестра российской актрисы театра и кино Марии Шукшиной Ольга уверена в том, что та стала столь активной ковид-диссиденткой из-за больших проблем в собственной семье.

Сестра считает, что Мария Шукшина стала жертвой семейных проблем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария Шукшина сейчас буквально стала лицом «антиваксерского» движения в России. Звезда выступает в соцсетях и не только, пугает россиян чипированием и всеобщим порабощением, ссылаясь на заговор мирового правительства и тому подобное. Ее сестра в интервью порталу blitz.plus высказала свое мнение о причинах такой неприязни Марии к вакцинации от коронавируса.

Так, Ольга сказала, что о своей матери Мария уже давно не хочет ничего слышать. Тяжелые отношения у актрисы сложились и с детьми. Мария никак не может поладить со старшей дочерью, Анной Трегубенко. Девушка очень изменилась внешне, когда увлеклась и стала колоть себе мужские гормоны. Мать от этого в ужасе.

«Участвовать в расколе общества — это очень безответственно для человека, тем более популярного. Я бросила всю свою жизнь, чтобы максимально восстановить мир взаимоотношений в семье, а Маши в этой работе нет. С этим должен психолог работать. То, что ее вывернуло в эту общественную деятельность, — это следствие семейных проблем. Между ее детьми и ею. У нее очень тяжелые отношения с детьми. С дочерью старшей она не общается уже очень давно», — рассказала Ольга.

Ранее актриса Мария Шукшина назвала уровень программ на российском телевидении очень низким, отметив при этом, то звезды готовы там участвовать за хорошие гонорары, так как «сидят без работы».

Шоу-бизнес,Анна Трегубенко,Мария Шукшина,
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