Сестра считает, что Мария Шукшина стала жертвой семейных проблем

Младшая сестра российской актрисы театра и кино Марии Шукшиной Ольга уверена в том, что та стала столь активной ковид-диссиденткой из-за больших проблем в собственной семье.
Мария Шукшина сейчас буквально стала лицом «антиваксерского» движения в России. Звезда выступает в соцсетях и не только, пугает россиян чипированием и всеобщим порабощением, ссылаясь на заговор мирового правительства и тому подобное. Ее сестра в интервью порталу blitz.plus высказала свое мнение о причинах такой неприязни Марии к вакцинации от коронавируса.
Так, Ольга сказала, что о своей матери Мария уже давно не хочет ничего слышать. Тяжелые отношения у актрисы сложились и с детьми. Мария никак не может поладить со старшей дочерью, Анной Трегубенко. Девушка очень изменилась внешне, когда увлеклась и стала колоть себе мужские гормоны. Мать от этого в ужасе.
«Участвовать в расколе общества — это очень безответственно для человека, тем более популярного. Я бросила всю свою жизнь, чтобы максимально восстановить мир взаимоотношений в семье, а Маши в этой работе нет. С этим должен психолог работать. То, что ее вывернуло в эту общественную деятельность, — это следствие семейных проблем. Между ее детьми и ею. У нее очень тяжелые отношения с детьми. С дочерью старшей она не общается уже очень давно», — рассказала Ольга.
Ранее актриса Мария Шукшина назвала уровень программ на российском телевидении очень низким, отметив при этом, то звезды готовы там участвовать за хорошие гонорары, так как «сидят без работы».