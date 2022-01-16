Сестра считает, что Мария Шукшина стала жертвой семейных проблем

«Участвовать в расколе общества — это очень безответственно для человека, тем более популярного. Я бросила всю свою жизнь, чтобы максимально восстановить мир взаимоотношений в семье, а Маши в этой работе нет. С этим должен психолог работать. То, что ее вывернуло в эту общественную деятельность, — это следствие семейных проблем. Между ее детьми и ею. У нее очень тяжелые отношения с детьми. С дочерью старшей она не общается уже очень давно», — рассказала Ольга.