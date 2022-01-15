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16 минут назад

Блогер с синдромом Дауна прокомментировал решение Турецкой

Влад Ситдиков, молодой человек с синдромом Дауна, блогер под ником Влад Спортжурналист, высказал свое мнение об аборте Турецкой.

Блогер с синдромом Дауна прокомментировал решение Турецкой
Фото: InstagramInstagram

Дочь Михаила Турецкого Наталья долго мечтала о третьем ребенке. И, поскольку беременность не получалась, обратилась к докторам. ЭКО помогло. Но обследование показало, что у плода – синдром Дауна. Наталья сделала аборт и описала эту ситуацию на своей страничке в соцсети.

Мнения подписчиков разделились. Большинство поддержало Турецкую. Были и те, кто ее резко осуждал. В числе последних – мама особенного ребенка Эвелина Бледанс, которая буквально на бросилась на Наталью с обвинениями в детоубийстве. Наталья пожаловалась, что Бледанс устроила ей травлю.

В дискуссию вступил блогер, у которого СД. Влад ведет активный образ жизни, к слову, он несколько лет встречался с дочерью Ирины Хакамады, у которой такой же диагноз.

«Да, тяжело воспитывать ребенка с особенностями, тем более если семья малообеспеченная. Принимать решение — ваше право. Но если вы посвятили в свою трагедию весь свет, то, думаю, были готовы к разного рода комментам», — написал Влад.

В комментарии «Стархиту» Бледанс, воспитывающая сына Семена с синдромом Дауна, заявила, что в отличие от многочисленных подписчиков Натальи Турецкой в Instagram, не считает ее «ни героем, ни молодцом». По ее словам, Наталья на протяжении «нескольких постов и десятков сторис» пыталась убедить аудиторию, «что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь».
Шоу-бизнес,Наталья Турецкая,Ирина Хакамада,Михаил Турецкий,Эвелина Бледанс,StarHit,
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