Блогер с синдромом Дауна прокомментировал решение Турецкой

Влад Ситдиков, молодой человек с синдромом Дауна, блогер под ником Влад Спортжурналист, высказал свое мнение об аборте Турецкой.

Фото: Instagram Instagram

Дочь Михаила Турецкого Наталья долго мечтала о третьем ребенке. И, поскольку беременность не получалась, обратилась к докторам. ЭКО помогло. Но обследование показало, что у плода – синдром Дауна. Наталья сделала аборт и описала эту ситуацию на своей страничке в соцсети.

Мнения подписчиков разделились. Большинство поддержало Турецкую. Были и те, кто ее резко осуждал. В числе последних – мама особенного ребенка Эвелина Бледанс, которая буквально на бросилась на Наталью с обвинениями в детоубийстве. Наталья пожаловалась, что Бледанс устроила ей травлю.

В дискуссию вступил блогер, у которого СД. Влад ведет активный образ жизни, к слову, он несколько лет встречался с дочерью Ирины Хакамады, у которой такой же диагноз.