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49 минут назад

День рождения дочери Заворотнюк начался со слез

Анна Заворотнюк рассказала в инстаграме, что встретила свой день рождения в слезах. Правда, это были слезы счастья – ее любимый человек приложил столько усилий, чтобы устроить ей радостный сюрприз, что девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций.

Дочь Заворотнюк встретила день рождения в слезах
Фото: InstagramInstagram

Когда Анна проснулась, ее попросили не выходить из комнаты некоторое время. Ее друг завершал оформление помещения. Было море цветов и воздушных шариков.

«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз, и я уже успела прослезиться. В общем, такой замечательный день», - призналась девушка.

На этом сюрприз не завершился. Пару ждала спа-программа и ужин в ресторане.

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Праздничный торт с числом «26» был украшен в бело-голубых тонах, что вызвало у модели ассоциации с морскими волнами и белоснежным песком.

«Мальдивы приехали ко мне», — пошутила именинница.

Ранее, отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери разделила ее жизнь на «до» и «после».

Дочь актрисы сообщила, что планировала свадьбу со своим возлюбленным, когда узнала о диагнозе матери. Свадьбу решено было отложить, и теперь девушка не уверена, что вообще хочет устраивать пышное торжество.
Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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