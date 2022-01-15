Дочь Заворотнюк встретила день рождения в слезах

Анна Заворотнюк рассказала в инстаграме, что встретила свой день рождения в слезах. Правда, это были слезы счастья – ее любимый человек приложил столько усилий, чтобы устроить ей радостный сюрприз, что девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций.
Когда Анна проснулась, ее попросили не выходить из комнаты некоторое время. Ее друг завершал оформление помещения. Было море цветов и воздушных шариков.
«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз, и я уже успела прослезиться. В общем, такой замечательный день», - призналась девушка.
На этом сюрприз не завершился. Пару ждала спа-программа и ужин в ресторане.
Праздничный торт с числом «26» был украшен в бело-голубых тонах, что вызвало у модели ассоциации с морскими волнами и белоснежным песком.
«Мальдивы приехали ко мне», — пошутила именинница.
Ранее, отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери разделила ее жизнь на «до» и «после».