Дочь Заворотнюк встретила день рождения в слезах

Анна Заворотнюк рассказала в инстаграме, что встретила свой день рождения в слезах. Правда, это были слезы счастья – ее любимый человек приложил столько усилий, чтобы устроить ей радостный сюрприз, что девушка разрыдалась от нахлынувших эмоций.

Фото: Instagram Instagram

Когда Анна проснулась, ее попросили не выходить из комнаты некоторое время. Ее друг завершал оформление помещения. Было море цветов и воздушных шариков.

«Меня сегодня долго не выпускали из комнаты, потому что молодой человек готовил сюрприз, и я уже успела прослезиться. В общем, такой замечательный день», - призналась девушка.

На этом сюрприз не завершился. Пару ждала спа-программа и ужин в ресторане.

Праздничный торт с числом «26» был украшен в бело-голубых тонах, что вызвало у модели ассоциации с морскими волнами и белоснежным песком.

«Мальдивы приехали ко мне», — пошутила именинница.

Ранее, отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери разделила ее жизнь на «до» и «после».