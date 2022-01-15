Старшая дочь Ибрагимова молит отца о помощи

Старшая дочь советского и российского эстрадного певца и актера Рената Ибрагимова Надежда рассказала журналистам издания «Собеседник» о том, что ее отец помогает всем детям от всех браков – кроме самого первого.

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Девушка считает, что на Ибрагимова влияют последующие жены. Они запрещают певцу общаться с ней, чтобы не пришлось ничем делиться.

Ренат Ибрагимов женился, еще будучи первокурсником Казанской консерватории на милой девушка Тамаре – бухгалтере по образованию. В браке родились две дочки: Надежда и Вера.

«Мы жили одной дружной семьей в Казани, в советский период. Мы все были очень наивными и добрыми», - вспоминает Надежда.

Но после того, как к певцу пришла известность, появились другие женщины, и он забыл о своей первой супруге.

«Моя мама работала всю жизнь и подняла Рената на пик творческой славы! Именно с мамой он получил все свои звания и награды. А дальше — надо было просто петь и копить деньги. И у нас папу забрали ловкие люди», —сокрушается девушка.

Во втором и третьем браках родились еще дети. Ибрагимов содержит всех наследников. А Надежда пытается докричаться до отца с просьбой о помощи.

«Папа! Помоги нам — детям от первого брака — купить жилье в Москве. Ты всем купил дома и виллы, даже брату Альбины подарил трехкомнатную квартиру! А своим дочерям не можешь купить?»

Итальянцы окрестили его советским Паваротти, он купался в славе и в женском внимании. Ренат Ибрагимов, исполнитель советских хитов, прославился не только своим баритоном, но и похождениями. Впервые артист создал семью с Тамарой, когда ему было 20 лет. Спустя годы Ибрагимов отмечает, что с первой супругой у него были теплые отношения, но любви не было. Тем не менее, их брак просуществовал 14 лет.

Артист расстался с первой супругой ради своей поклонницы. Затем он узаконил брак с Альбиной.