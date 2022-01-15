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49 минут назад

Айза назвала поведение экс-супруга Бородиной «печальным и стыдным»

Ксения Бородина, судя по всему, восстановила душевное равновесие после развода с Курбаном Омаровым. Теледива прекрасно выглядит и ведет активный образ жизни, радуясь обретенной свободе. Она не вдается в подробности, отвечая на вопросы о причинах расставания, лишь констатируя, что в их браке были серьезные проблемы.

Айза назвала поведение экс-супруга Бородиной «печальным и стыдным»
Фото: InstagramInstagram

Однако ее экс-супруг начал свою виртуальную войну. Курбан в грубой форме обвиняет бывшую возлюбленную в измене, а своего знакомого Трофима Симищенко – в шашнях за спиной.

На защиту подруги встала Айза Долматова. Она также не стала вытаскивать из шкафов семейные скелеты распавшейся пары, но уверенно заявила, что Ксении было нелегко, и она терпела, пока не кончились силы. Об этом Айза сообщила в инстаграме.

«Ксюха слишком долго (слишком!) пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для нее. Хотя там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль…»

При этом Долматова резко осудила поведение Омарова.

«Не ведитесь на фарс, ложь и жалкую попытку заработать деньги на всем этом театре абсурда. Это все печально и стыдно. Надеюсь, Ксю просто забудет все это и продолжит жить счастливо».

Ранее телеведущая Ксения Бородина ответила хейтерам, критикующим ее из-за высоких доходов, и призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом себя.

Телеведущая подчеркнула, что постоянно работает, развивается и идет к намеченным еще в детстве целям.

Шоу-бизнес,Айза Долматова,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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