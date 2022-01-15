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29 минут назад

Бероев призвал молиться за здоровье Куравлева

Леонид Куравлев сейчас находится в больнице в Коммунарке, куда его перевезли из дома престарелых. Состояние 85-летнего Леонида Вячеславовича вызывает у врачей серьезные опасения. У него обнаружили пневмонию. Позднее выяснилось, что актеру требуется срочная операция— он не мог самостоятельно принимать пищу.

Бероев призвал молиться за здоровье Куравлева
Фото: wikiреdiawikiреdia

После экстренной операции Куравлев находится в тяжелом состоянии

Актер Егор Бероев в инстаграме призвал всех неравнодушных молиться за здоровье всенародно любимого актера. Самому Бероеву довелось сниматься вместе в Куравлевым в фильме «Железнодорожный романс» режиссера Ивана Соловова.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер!» — написал Егор.

«Пусть скорее поправляется наш обожаемый Леонид Куравлев!», «Нас, которые так любят этого актера, очень много. Если каждый искренне попросит у господа здоровья для Леонида, будем надеяться, что и смилостивятся силы небесные», - пишут фолловеры.

Здоровье Леонида Вячеславовича ранее подкосила смерть супруги Нины, с которой он прожил 52 года. Она скончалась В 2012 году, и с тех пор актер вел затворнический образ жизни. В последние годы он находился в доме престарелых

Актеру сделали два теста на коронавирус, оба оказались отрицательными. Куравлев находится на кислородной поддержке, но дышит самостоятельно.

Шоу-бизнес,Иван Соловов,Леонид Куравлев,Егор Бероев,
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