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9 минут назад

Экс-"Мисс Россия" пошла на «Дом-2» ради бывшего уголовника

Бывшая «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова решила принять участие в проекте «Дом-2, где встретила отсидевшего за обман клиентки Алексея Адеева, пишет «Комсомольская правда».

Экс-"Мисс Россия" пошла на «Дом-2» ради бывшего уголовника
Фото: ReutersReuters

Девушка пришла на съемки проекта 10 января. В первый же день она призналась, что симпатизирует 42-летнему Алексею Адееву. Он ранее уже принимал участие в проекте. Правоохранители забрали его прямо со съемочной площадки, так как за год до прихода на шоу Адеев устроился в риелторскую компанию и обманул свою первую клиентку. Мужчину осудили на 4,5 года

«Да, это характеризует человека не с лучшей стороны. Но Леша пережил опыт, который редко встречается в нашем мире. В этот период человек может круто трансформироваться, изучать литературу, познавать классику. Он вышел, преобразился и стал лучшей версией себя. Верю, Леша в тюрьме исправился, вырос и стал более саморазвитым. Ведь, выйдя из тюрьмы, он продолжил жить, радоваться. Влюбляться, и строил свой бизнес», - считает Абдразакова.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,
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