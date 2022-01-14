Экс-"Мисс Россия" пошла на «Дом-2» ради бывшего уголовника

Бывшая «Мисс Россия» Эльмира Абдразакова решила принять участие в проекте «Дом-2, где встретила отсидевшего за обман клиентки Алексея Адеева, пишет «Комсомольская правда».
Девушка пришла на съемки проекта 10 января. В первый же день она призналась, что симпатизирует 42-летнему Алексею Адееву. Он ранее уже принимал участие в проекте. Правоохранители забрали его прямо со съемочной площадки, так как за год до прихода на шоу Адеев устроился в риелторскую компанию и обманул свою первую клиентку. Мужчину осудили на 4,5 года
«Да, это характеризует человека не с лучшей стороны. Но Леша пережил опыт, который редко встречается в нашем мире. В этот период человек может круто трансформироваться, изучать литературу, познавать классику. Он вышел, преобразился и стал лучшей версией себя. Верю, Леша в тюрьме исправился, вырос и стал более саморазвитым. Ведь, выйдя из тюрьмы, он продолжил жить, радоваться. Влюбляться, и строил свой бизнес», - считает Абдразакова.