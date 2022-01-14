Экс-"Мисс Россия" пошла на «Дом-2» ради бывшего уголовника

Девушка пришла на съемки проекта 10 января. В первый же день она призналась, что симпатизирует 42-летнему Алексею Адееву. Он ранее уже принимал участие в проекте. Правоохранители забрали его прямо со съемочной площадки, так как за год до прихода на шоу Адеев устроился в риелторскую компанию и обманул свою первую клиентку. Мужчину осудили на 4,5 года