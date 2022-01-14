«Что ты несешь?»: Поргина отреагировала на публичное оскорбление

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Напомним, Долгачев, который был вторым мужем трагически погибшей в ДТП артистки Марины Голуб, заявил, что у него был роман с Поргиной в 1977 году, когда она состояла в браке с Караченцовым. Более того, Долгачев считает себя отцом сына актерской пары — Андрея Караченцова.

Поргина связь с Долгачевым отрицает. В эфире программы «На самом деле» актриса напомнила, что 13 лет ухаживала за больным мужем, а Долгачева назвала жестоким.

Теперь же Людмила Поргина решила воспринимать слова коллеги как шутку.

«Сначала я хохотала, но потом сказала ему: "Вадим, есть же какая-то реальность, что ты несешь? Зачем фантазировать?" Он извинился потом», - цитирует Поргину «Утро.ру».