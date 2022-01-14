Фанаты заподозрили Тодоренко в беременности

В 2018 году у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил. И вот спустя 3 года Регину снова подозревают в беременности.
Пользователи отмечают, что в последние месяцы Регина снимается крупным планом и в объемных нарядах. Многие уверены, что этому есть лишь одно объяснение — беременность.
А накануне в Сеть попала переписка журналистов, в которой сообщается, что Регина действительно беременна.
«Будет в хеллоу (журнал Hello — Прим. Ред.) мартовском. Мы просто там печатаемся. И у хеллоу типа эксклюзив на эту новость, она нам объявит», — было сказано в сообщении.
Отметим, сама Регина уже говорила в своем Instagram, что она планирует родить второго ребенка. Однако пока телеведущая никак эту новость не прокомментировала.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в июле 2019 года в итальянском городе Сорренто. О жизни после родов Регина рассказывала PEOPLETALK:
«Приоритеты, конечно, изменились. Хочется теперь покупать одежду не себе, а ребенку, работать не просто в удовольствие, а для ребенка, чтобы у него все было. И конечно, хочется больше времени проводить с Майклом. Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода. А еще я перестала быть такой бесстрашной, как раньше. Теперь бывает страшно лететь в самолете, ехать в машине непристегнутой – я фанатичная мать. Мне нравится материнство, и я всячески пытаюсь отдать ребенку максимум. Но я буду той мамой, которая дает выбор, никогда не буду заставлять, потому что и меня не заставляли. Когда не заставляешь, есть результат. Главное – дать варианты, что делать».