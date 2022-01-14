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32 минуты назад

Регину Тодоренко подозревают в беременности

В 2018 году у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил. И вот спустя 3 года Регину снова подозревают в беременности.

Фанаты заподозрили Тодоренко в беременности
Фото: ТАССТАСС

Пользователи отмечают, что в последние месяцы Регина снимается крупным планом и в объемных нарядах. Многие уверены, что этому есть лишь одно объяснение — беременность.

А накануне в Сеть попала переписка журналистов, в которой сообщается, что Регина действительно беременна.

«Будет в хеллоу (журнал Hello — Прим. Ред.) мартовском. Мы просто там печатаемся. И у хеллоу типа эксклюзив на эту новость, она нам объявит», — было сказано в сообщении.

Отметим, сама Регина уже говорила в своем Instagram, что она планирует родить второго ребенка. Однако пока телеведущая никак эту новость не прокомментировала.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в июле 2019 года в итальянском городе Сорренто. О жизни после родов Регина рассказывала PEOPLETALK:

«Приоритеты, конечно, изменились. Хочется теперь покупать одежду не себе, а ребенку, работать не просто в удовольствие, а для ребенка, чтобы у него все было. И конечно, хочется больше времени проводить с Майклом. Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода. А еще я перестала быть такой бесстрашной, как раньше. Теперь бывает страшно лететь в самолете, ехать в машине непристегнутой – я фанатичная мать. Мне нравится материнство, и я всячески пытаюсь отдать ребенку максимум. Но я буду той мамой, которая дает выбор, никогда не буду заставлять, потому что и меня не заставляли. Когда не заставляешь, есть результат. Главное – дать варианты, что делать».

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,HELLO!,
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