Фанаты заподозрили Тодоренко в беременности

«Приоритеты, конечно, изменились. Хочется теперь покупать одежду не себе, а ребенку, работать не просто в удовольствие, а для ребенка, чтобы у него все было. И конечно, хочется больше времени проводить с Майклом. Кажется, я не досидела в декрете. Так что со следующим я точно уйду в декрет на полгода. А еще я перестала быть такой бесстрашной, как раньше. Теперь бывает страшно лететь в самолете, ехать в машине непристегнутой – я фанатичная мать. Мне нравится материнство, и я всячески пытаюсь отдать ребенку максимум. Но я буду той мамой, которая дает выбор, никогда не буду заставлять, потому что и меня не заставляли. Когда не заставляешь, есть результат. Главное – дать варианты, что делать».