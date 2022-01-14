В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Похороны никто не увидит: Садальский высказался о смерти вдовы Мягкова

Похороны Анастасии Вознесенской, которой так и не удалось в полной мере реализовать свой актерский талант, пройдут в закрытом режиме. Такое мнение высказал «Газете.Ru» заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Вознесенская скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Сообщение о ее смерти появилось на сайте МХТ имени Чехова, где служила артистка. Отмечается, что Вознесенская не прожила и года после смерти своего знаменитого супруга, актера Андрея Мягкова, который ушел из жизни в феврале 2021 года.

Раскрыта причина смерти Анастасии Вознесенской

На церемонию прощания с ним вдова не пришла, поскольку уже тогда она чувствовала себя плохо. Причиной смерти артистки стал коронавирус.

По словам Садальского, он очень любил Вознесенскую и считает ее одной из самых недооцененных актрис.

«Но при этом она была фантастической актрисой. Это такое несчастье. Она так и не сыграла роли, достойной ее таланта», - уверен актер.

При этом Садальский отметил, что Вознесенская была очень закрытым человеком, и выразил уверенность, что «никто никогда не увидит, как ее будут хоронить».

«Я просто хочу, чтобы ее родственники бросили земельку от меня. Ведь это моя молодость, мое становление в театре «Современник». Ах, как я горюю», — добавил он.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Вознесенская,Андрей Мягков,Станислав Садальский,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители