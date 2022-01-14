Похороны Анастасии Вознесенской, которой так и не удалось в полной мере реализовать свой актерский талант, пройдут в закрытом режиме. Такое мнение высказал «Газете.Ru» заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Вознесенская скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Сообщение о ее смерти появилось на сайте МХТ имени Чехова, где служила артистка. Отмечается, что Вознесенская не прожила и года после смерти своего знаменитого супруга, актера Андрея Мягкова, который ушел из жизни в феврале 2021 года.

На церемонию прощания с ним вдова не пришла, поскольку уже тогда она чувствовала себя плохо. Причиной смерти артистки стал коронавирус.

По словам Садальского, он очень любил Вознесенскую и считает ее одной из самых недооцененных актрис.

«Но при этом она была фантастической актрисой. Это такое несчастье. Она так и не сыграла роли, достойной ее таланта», - уверен актер.

При этом Садальский отметил, что Вознесенская была очень закрытым человеком, и выразил уверенность, что «никто никогда не увидит, как ее будут хоронить».