Сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, в которой до госпитализации в больницу в Коммунарке находился актер Леонид Куравлев. Как рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале директор пансионата, артиста привезли туда сын и дочь, якобы по его собственному желанию.

Стоп-кадр из ток-шоу "Пусть говорят"

По словам главы богадельни, Куравлеву нравилось в пансионате, ему предоставили свою отдельную палату тренажерами и телевизором. Фамилию актера сотрудники дома престарелых на двери его палаты указывать не стали — они сочли, что подобная «известность» ему не нужна.

«Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет», — заявила сиделка.

Также под Новый год навестить Куравлева в пансионат приехала актриса Ирина Безрукова, которая привезла подарки от друзей.

«Но мне там понравилось. Мы знаем трагические истории, когда ушёл, а пришёл и родной человек. Сиделки — это очень милые, но без образования женщины, которым мало платят. Как они себя ведут, тоже непонятно», — сказала она.

Артиста также часто навещали сын с невесткой — они поставили ему на новый год собственную елку. Также в гости приходили внуки.

«Дочка приходила чуть реже, но тоже регулярно. Никаких планов относительно сроков пребывания отца здесь дети не строили», — заявила она.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте и в больницу он ехать отказался.