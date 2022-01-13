Петр Красилов объяснил, почему он больше не снимается в кино

«То ли у меня времени нет. То ли не хотят меня снимать. <…> Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, теперь я совсем другой. Скажем так, у меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным», - сказал Красилов, отвечая на вопрос, почему он не снимается в кино.