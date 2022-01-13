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31 минуту назад

Звезда «Бедной Насти» Петр Красилов объяснил, почему он больше не снимается в кино

Актер Петр Красилов, сыгравший роль князя Репнина в мелодраме «Бедная Настя», считает, что его больше не приглашают сниматься в кино из-за полноты. Об этом он рассказал в эфире передачи «Мой герой».

Петр Красилов объяснил, почему он больше не снимается в кино
Фото: InstagramInstagram

«То ли у меня времени нет. То ли не хотят меня снимать. <…> Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, теперь я совсем другой. Скажем так, у меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным», - сказал Красилов, отвечая на вопрос, почему он не снимается в кино.

Актер, который со времен съемок в «Бедной Насте» прибавил в весе, подчеркнул, что его не пугает переход из одного амплуа в другое – для него как для актера, это даже интереснее.

«Но стереотипы все равно есть, поэтому меня видят таким, как в «Не родись красивой» или в «Бедной Насте», - пояснил актер.

Подписчики канала в комментариях к интервью подтвердили, что актера сложно узнать. При этом одни считают, что артист себя запустил. Другие уверены, что и в новом амплуа актер прекрасно выглядит. Многие отметили его обаяние, харизму и позитивную энергетику и написали, что с удовольствием посмотрели интервью.

Шоу-бизнес,Петр Красилов,
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