Волочкова неожиданно заговорила о возможных детях Цискаридзе

«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать — у меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», — поддержала шутку блондинка.