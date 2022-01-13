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1 час назад

Волочкова неожиданно заговорила о возможных детях Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова затронула тему потенциальных детей коллеги Николая Цискаридзе. Кроме этого, блондинка прокомментировала слухи о романе с Ильей Макаровым.

Волочкова неожиданно заговорила о возможных детях Цискаридзе
Фото: youtube.com / Prt Scr / ДНИ.РУyoutube.com / Prt Scr / ДНИ.РУ

Анастасия Волочкова приняла участие в YouTube-программе «Что было дальше?». В рамках шоу приглашенные артисты рассказывают истории из жизни, а комики пытаются разгадать их финал.

В рамках программы комики буквально сосватали 45-летней балерине своего коллегу Илью Макарова. Они стали представлять, какими «получились» бы дети у юмориста и бывшей артистки Большого театра.

«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать — у меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», — поддержала шутку блондинка.

Позже Волочкова учинила скандал на съемках. Как оказалось, ее возмутил тот факт, что никто из присутствующих на съемочной площадке не вручил ей букет цветов, пишут «Актуальные новости».

Шоу-бизнес,Илья Макаров,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,
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