Волочкова неожиданно заговорила о возможных детях Цискаридзе

Балерина Анастасия Волочкова затронула тему потенциальных детей коллеги Николая Цискаридзе. Кроме этого, блондинка прокомментировала слухи о романе с Ильей Макаровым.
Анастасия Волочкова приняла участие в YouTube-программе «Что было дальше?». В рамках шоу приглашенные артисты рассказывают истории из жизни, а комики пытаются разгадать их финал.
В рамках программы комики буквально сосватали 45-летней балерине своего коллегу Илью Макарова. Они стали представлять, какими «получились» бы дети у юмориста и бывшей артистки Большого театра.
«Это могло быть так, если бы Коля Цискаридзе с какой-нибудь женщиной родили ребенка. Коля родился со шпагатом, а я не умела его делать — у меня все данные выработаны. Если бы злопыхатели знали, каким трудом мне эта растяжка досталась», — поддержала шутку блондинка.
Позже Волочкова учинила скандал на съемках. Как оказалось, ее возмутил тот факт, что никто из присутствующих на съемочной площадке не вручил ей букет цветов, пишут «Актуальные новости».