«Я в раю»: Савичева увидела дочь после полуторалетней разлуки

Певица Юлия Савичева и ее муж Александр Аршинов после длительной разлуки приехали к четырехлетней дочери в Португалию, где ребенок живет вместе с бабушкой и дедушкой. Об этом Савичева сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Боже мой, какое же счастье! Я в раю», - написала Савичева.

Она опубликовала две фотографии. На одной из них они с мужем обнимают дочь, на другой ребенок целует Савичеву.

Комментарии под постом оставили певица Лариса Долина, музыкант Денис Клявер, певица Виктория Дайнеко, актриса Елена Борщева и другие. Они поздравили семью с воссоединением.

Как пишет «Комсомольская правда», дочь супругов Анна постоянно живет в Португалии с родителями Аршинова, которые перебрались туда еще в 1990-х годах. Певица, которая ранее регулярно навещала дочь, из-за пандемии коронавируса не была в Португалии полтора года.

Вместе с мужем они подали вид на жительство в этой стране, но из-за бюрократических проволочек процедура затянулась, и супруги смогли приехать в Португалию только сейчас – сначала Аршинов, который получил документы раньше, потом Савичева.

По словам певицы, она не собирается переезжать в Португалию навсегда.