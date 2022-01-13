В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

«Я в раю»: Савичева увидела дочь после полуторалетней разлуки

Певица Юлия Савичева и ее муж Александр Аршинов после длительной разлуки приехали к четырехлетней дочери в Португалию, где ребенок живет вместе с бабушкой и дедушкой. Об этом Савичева сообщила на своей странице в Instagram.

«Я в раю»: Савичева увидела дочь после полуторалетней разлуки
Фото: InstagramInstagram

«Боже мой, какое же счастье! Я в раю», - написала Савичева.

Она опубликовала две фотографии. На одной из них они с мужем обнимают дочь, на другой ребенок целует Савичеву.

Комментарии под постом оставили певица Лариса Долина, музыкант Денис Клявер, певица Виктория Дайнеко, актриса Елена Борщева и другие. Они поздравили семью с воссоединением.

Как пишет «Комсомольская правда», дочь супругов Анна постоянно живет в Португалии с родителями Аршинова, которые перебрались туда еще в 1990-х годах. Певица, которая ранее регулярно навещала дочь, из-за пандемии коронавируса не была в Португалии полтора года.

Вместе с мужем они подали вид на жительство в этой стране, но из-за бюрократических проволочек процедура затянулась, и супруги смогли приехать в Португалию только сейчас – сначала Аршинов, который получил документы раньше, потом Савичева.

По словам певицы, она не собирается переезжать в Португалию навсегда.

«Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть», – говорит Савичева.

Шоу-бизнес,Александр Аршинов,Юлия Савичева,Лариса Долина,Виктория Дайнеко,Денис Клявер,Елена Борщева,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители